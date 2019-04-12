Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24253

В Ахтырке посчитали голоса

ЦИК опубликовала результаты подсчета голосов во втором туре выборов президента в округе № 162 (Ахтырка) и окрестности.

Здесь лидер президентской гонки Владимир Зеленский набрал 84,09% голосов (71575 голосов), У Петра Порошенко – 14,11% (12014) голосов.

На Сумщине осталось посчитать голоса только в одном округе – Роменском. Там сейчас посчитано 99,55 % голосов.

Политика Ахтырка Выборы
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Сегодня 14:50

Поліція Сумщини під час президентських виборів спрацювала чітко та професійно (відео)

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В Глухове посчитали голоса
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В Глухове посчитали голоса

ЦИК опубликовала результаты выборов в округе № 159 (Глухов и окрестности)....

На Сумщине посчитали голоса еще в одном округе
Сегодня 07:53

На Сумщине посчитали голоса еще в одном округе

В округе № 158 досчитали 100% протоколов с участков....

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На Сумщині ОПОРА поскаржилась у ОВК на перешкоджання роботі спостерігача

На Сумщині ОПОРА поскаржилась в окружну виборчу комісію №157 на перешкоджання роботі спостерігача, якому відмовили у фото-відеозйомці бюлетенів, визнані недійсними...

За кого проголосовали Сумы во втором туре?
Сегодня 06:41

За кого проголосовали Сумы во втором туре?

В округе № 157 уже посчитали 100% протоколов с участков....

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«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
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CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
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CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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