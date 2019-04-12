В Ахтырке посчитали голоса

Здесь лидер президентской гонки Владимир Зеленский набрал 84,09% голосов (71575 голосов), У Петра Порошенко – 14,11% (12014) голосов.
На Сумщине осталось посчитать голоса только в одном округе – Роменском. Там сейчас посчитано 99,55 % голосов.
На цьому акцентували увагу журналістів представники Громадянської мережі ОПОРА на підсумковій прес-конференції....
ЦИК опубликовала результаты выборов в округе № 159 (Глухов и окрестности)....
В округе № 158 досчитали 100% протоколов с участков....
На Сумщині ОПОРА поскаржилась в окружну виборчу комісію №157 на перешкоджання роботі спостерігача, якому відмовили у фото-відеозйомці бюлетенів, визнані недійсними...
В округе № 157 уже посчитали 100% протоколов с участков....