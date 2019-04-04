Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют в областном центре переменную облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-6 °С тепла, днем столбики термометров покажут 15-17 °С тепла.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
Погода начала новой недели на Сумщине будет формироваться под влиянием циклона, сообщает областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Ближайшие трое суток по Сумской области ожидается неустойчивая погода, кратковременные дожди, местами грозы и понижение температуры воздуха....
В ближайшие дни погода Сумщины существенно не изменится, в пятницу и на выходных без осадков, ночью около 0 ºС, днем...