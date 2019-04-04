Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 23 апреля, в Сумах будет тепло и сухо.

В течение суток синоптики прогнозируют в областном центре переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-6 °С тепла, днем столбики термометров покажут 15-17 °С тепла.