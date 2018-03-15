В Сумах американцы дали джазу К Международному Дню джаза в Сумской областной филармонии состоялся концерт с участием сумских и американских музыкантов

На одной сцене выступали известные сумские и американские музыканты: джазовый коллектив Jazz Fusion Band «ARAMIS» под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Прихожая и гости из Нью-Йорка (США) Benito Gonzalez Trio.

Зрители имели возможность услышать фантастическую, страстную музыку дважды номинанта Грэмми пианиста Benito Gonzalez, известного американского контрабасиста Essiet Okon Essiet и молодого итальянского барабанщика Alessandro D'Anna.

В Украину музыканты приехали в рамках мирового тура в поддержку записанного альбома-трибьюта «Passion Reverence Transcendence», посвященного одному из самых выдающихся пианистов в истории джаза - Маккею Тайнеру.

Кроме Сум, в рамках тура музыканты дадут концерты в Киеве, Запорожье, Одессе, Харькове и Виннице.