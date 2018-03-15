В Сумах американцы дали джазу

На одной сцене выступали известные сумские и американские музыканты: джазовый коллектив Jazz Fusion Band «ARAMIS» под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Прихожая и гости из Нью-Йорка (США) Benito Gonzalez Trio.
Зрители имели возможность услышать фантастическую, страстную музыку дважды номинанта Грэмми пианиста Benito Gonzalez, известного американского контрабасиста Essiet Okon Essiet и молодого итальянского барабанщика Alessandro D'Anna.
В Украину музыканты приехали в рамках мирового тура в поддержку записанного альбома-трибьюта «Passion Reverence Transcendence», посвященного одному из самых выдающихся пианистов в истории джаза - Маккею Тайнеру.
Кроме Сум, в рамках тура музыканты дадут концерты в Киеве, Запорожье, Одессе, Харькове и Виннице.
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