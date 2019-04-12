Поліція Сумщини під час президентських виборів спрацювала чітко та професійно (відео) На цьому акцентували увагу журналістів представники Громадянської мережі ОПОРА на підсумковій прес-конференції.

Заступник начальник ГУНП області Володимир Бабич, який також був присутній на цьому заході, відмітив, що для забезпечення дотримання законності під час виборів поліція працювала з максимальною ефективністю та віддачею.

Сьогодні в обласному прес-клубі відбулася прес-конференція за підсумками другого туру президентських виборів. З журналістами спілкувались представник Громадської мережі ОПОРА Ірина Стегній, громадська омбудсменка із захисту виборчого права у Сумській області Валентина Волік та заступник начальник ГУНП області Володимир Бабич.

За словами Ірини Стегній, другий тур президентських виборів відбувся у спокійній обстановці. Порівняно з першим туром, порушень виборчого законодавства зареєстровано значно менше. Найбільша кількість недоліків під час передвиборчої кампанії другого туру припадає на непрозорість фінансування виборчої кампанії, засилля так званої «джинси» та «чорного піару». Під час голосування більшість з порушень стосувались роботи виборчих комісії, оскільки вони працювали у мінімальному складі, та повноти інформації Реєстру виборців.

Валентина Волік, громадська омбудсменка із захисту виборчого права у Сумській області, детально зупинилась на виявлених порушеннях і підкреслила, що всі недоліки мають бути розглянуті у передбаченому законом порядку та матеріали за ними мають бути доведені до логічного завершення.

Ірина Стегній та Валентина Волік подякували присутньому на заході Володимиру Бабичу за грамотно організовану роботу працівників поліції, що несли службу на виборчих дільницях. Охорону громадського порядку поліцейськими, фіксування і реагування ними на повідомлення громадян вони оцінили на відмінно. І висловила сподівання на таку ж подальшу співпрацю і під час проведення наступних, парламентських, виборів.

Про роботу поліції під час другого туру виборів розповів заступник начальника ГУНП в області Володимир Бабич. За його словами, правоохоронці в день виборів зареєстрували 43 повідомлення від громадян, пов‘язані з можливими порушеннями виборчого законодавства. За 27 з них вже прийняті процесуальні рішення, за іншими перевірки поки що тривають.

«Найбільша кількість повідомлень, майже 40%, надійшло по м. Суми, 13% - по м. Конотоп, всі інші припадають на інші населені пункти нашої області, - зазначив Володимир Бабич. – Щодо змісту самих повідомлень, то 37% з них стосуються саме списків виборців. Кожне восьме повідомлення надходило з приводу незаконної агітації. Одне повідомлення надійшло щодо пошкодження бюлетеня (м.Конотоп), 2 – з приводу спроби винесення бюлетеня за межі дільниці (м.м. Суми та Ромни), 4 – про відео та фото фіксації бюлетенів, і ще 3 – стосовно роботи спостерігачів. У 9 % - випадки, коли громадяни намагалися проголосувати без пред‘явлення паспорта». Охорону громадського порядку на дільницях здійснювали майже три тисячі працівників поліції, сьогодні вони супроводжують бюлетені з дільничних виборчих комісій до окружних та в подальшому – до центральної виборчої комісії.