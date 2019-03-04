На Сумщине перекроют мост в Климентово

Служба автомобильных дорог в Сумской области сообщает, что в связи с проведением сложных строительно-монтажных работ при реконструкции мостового перехода на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-12 «Сумы-Полтава» в с. Климентово водители всех транспортных средств временно не смогут осуществлять проезд через мостовой переход.
С 3 по 6 мая движение через мостовой переход будет полностью закрыто, а объезд будет осуществляться по согласованным схемам через Писаревку и Краснополье автодорогами Т-1705 «Лохвица – Гадяч – Ахтырка - КПП «Великая Писаревка» и Р-45 «Сумы – Краснополье – Богодухов».
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