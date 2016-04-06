Сумчан приглашают на байдарочный сплав

Участники - молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, проживающая или официально трудоустроенная в городе Сумы, или студенты учебных заведений г. Сумы.
Участие бесплатное. Финансирование за счет городского бюджета.
Организаторы обеспечивают всем необходимым туристическим снаряжением (байдарки, палатки, карематы, спальные мешки и др.) и обеспечивают транспорт и питание.
Важным критерием отбора является качество заполнения анкеты.
Результаты отбора будут сообщены 2 мая.
Организатор: Сумской городской центр досуга молодежи
Контакты: Даниил 0504078154, Ирина 0663581952.
Сплав будет тематический, тему сплава и дресс-код будет объявлено позже. Будьте готовы делать костюмы из подручных средств и участвовать в тематических квестах.
Дедлайн заполнения анкеты 01.05.19.
Анкета по ссылке.
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