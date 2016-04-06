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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:43247

Сумчан приглашают на байдарочный сплав

Центр досуга молодежи приглашает провести 2 дня (11-12 мая) отдыха в формате байдарочного сплава по реке Псел (старт от Великой Рыбицы).

Участники - молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, проживающая или официально трудоустроенная в городе Сумы, или студенты учебных заведений г. Сумы.

Участие бесплатное. Финансирование за счет городского бюджета.

Организаторы обеспечивают всем необходимым туристическим снаряжением (байдарки, палатки, карематы, спальные мешки и др.) и обеспечивают транспорт и питание.

Важным критерием отбора является качество заполнения анкеты.

Результаты отбора будут сообщены 2 мая.

Организатор: Сумской городской центр досуга молодежи

Контакты: Даниил 0504078154, Ирина 0663581952.

Сплав будет тематический, тему сплава и дресс-код будет объявлено позже. Будьте готовы делать костюмы из подручных средств и участвовать в тематических квестах.

Дедлайн заполнения анкеты 01.05.19.

Анкета по ссылке.

Досуг Байдарочные сплавы Центр досуга молодежи
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