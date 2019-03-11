В центре города сумчанин избил женщину Считанные минуты понадобились патрульным, чтобы разыскать мужчину, который нанес женщине телесные повреждения.

Происшествие имело место на улице Кооперативной. На линию 102 обратилась женщина, которая сообщила, что только что неизвестный гражданин избил ее прямо посреди улицы.

Несколько экипажей патрульной полиции оперативно прибыли на вызов. Опросив женщину и получив приметы нападавшего, стражи порядка начали его поиски.

Через несколько минут, во время патрулирования улицы Ильинской, инспекторы заметили похожего по описанию человека. 43-летний мужчина нервничал и путался в показаниях. Потерпевшая подтвердила, что именно этот мужчина избил ее.

Впоследствии стало известно, что во время прогулки к ней подошел данный человек и начал беседу. После непродолжительного диалога у них возникла ссора, именно во время которой прохожий и нанес ей несколько ударов по лицу.

Инспекторы доставили мужчину в Сумской отдел полиции.