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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00179

Мэр Сум снова не пришел в суд

Сегодня, 22 апреля, в Заречном райсуде Сум должны были рассмотреть админпротокол по коррупции Сумского городского головы Александра Лысенко.

Однако ни сам мэр, ни его защитник в суд не явились. От адвоката Юлии Молибог перед заседанием поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства из-за болезни городского головы и в связи с ее занятостью в другом судебном процессе. Для подтверждения лечения мэра суду было предоставлено справку. Суд обязал защитника предоставить доказательства уважительности своей неявки и назначил следующее заседание на 26 апреля, пишет sumy.today.

Напомним: решение о направлении в суд протоколов о Сумского городского головы Александра Лысенко Национальное агентство по предотвращению коррпции приняло 1 февраля. Срок привлечения к административной ответственности - 3 месяца.

В прошлом году мэр Сум сумел выкрутиться, затягивая дело сначала подобными ходатайствами, потом больничным. В итоге время рассмотрения админпротоколов истекло.

Право Александр Лысенко Коррупция
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