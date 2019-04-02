Мэр Сум снова не пришел в суд

Однако ни сам мэр, ни его защитник в суд не явились. От адвоката Юлии Молибог перед заседанием поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства из-за болезни городского головы и в связи с ее занятостью в другом судебном процессе. Для подтверждения лечения мэра суду было предоставлено справку. Суд обязал защитника предоставить доказательства уважительности своей неявки и назначил следующее заседание на 26 апреля, пишет sumy.today.
Напомним: решение о направлении в суд протоколов о Сумского городского головы Александра Лысенко Национальное агентство по предотвращению коррпции приняло 1 февраля. Срок привлечения к административной ответственности - 3 месяца.
В прошлом году мэр Сум сумел выкрутиться, затягивая дело сначала подобными ходатайствами, потом больничным. В итоге время рассмотрения админпротоколов истекло.
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