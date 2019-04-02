Мэр Сум снова не пришел в суд Сегодня, 22 апреля, в Заречном райсуде Сум должны были рассмотреть админпротокол по коррупции Сумского городского головы Александра Лысенко.

Однако ни сам мэр, ни его защитник в суд не явились. От адвоката Юлии Молибог перед заседанием поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства из-за болезни городского головы и в связи с ее занятостью в другом судебном процессе. Для подтверждения лечения мэра суду было предоставлено справку. Суд обязал защитника предоставить доказательства уважительности своей неявки и назначил следующее заседание на 26 апреля, пишет sumy.today.