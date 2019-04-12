На Сумщине посчитали все голоса ЦИК опубликовала полные результаты второго тура выборов президента Украины во втором туре.

В целом по области Владимир Зеленский набрал 82,12% голосов, его оппонент Петр Порошенко – 15,87%

Больше всего голосов В.Зеленскому дали Сумы (округ № 157) – 86 тысяч (однако это самый маленький процент за него – 77,64%). Самой большой процент дал Глухов (округ № 158) – 86,46% (67234 голоса). Дальше – Шостка и Конотоп (округ № 160) – 85,02% (68805 голосов), Ахтырка – (округ № 162) – 84,09% (71575 голосов), Белополье (округ № 158) – 80,96 % (83853 голоса), Ромны – (№ 161) – 80,65% (69345).

В целом по Украине сейчас посчитано 99,48 % протоколов. У Владимира Зеленского 73,23% голосов, у Петра Порошенко – 24,45%.