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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:46265

Сумчане требуют отремонтировать аварийный пешеходный мост через Псел

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт аварийной опоры пешеходного моста через Псел».

«В прошлом году по заказу департамента инфраструктуры города проводился ремонт пешеходного моста через р. Псел в районе ресторана "Здыбанка" по ул.Заливной.

К сожалению, этот ремонт включал только восстановление фонарей и покраску. В то же время одна из опор данного моста находится в аварийном состоянии (фотографию прилагаю) и представляет угрозу для жителей города.

Прошу в срочном порядке заняться ее восстановлением, чтобы предотвратить возможную трагедию», - пишет автор петиции Барыло Роман Борисович.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Петиция Ремонт моста
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