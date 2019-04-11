Сумчане требуют отремонтировать аварийный пешеходный мост через Псел

«В прошлом году по заказу департамента инфраструктуры города проводился ремонт пешеходного моста через р. Псел в районе ресторана "Здыбанка" по ул.Заливной.
К сожалению, этот ремонт включал только восстановление фонарей и покраску. В то же время одна из опор данного моста находится в аварийном состоянии (фотографию прилагаю) и представляет угрозу для жителей города.
Прошу в срочном порядке заняться ее восстановлением, чтобы предотвратить возможную трагедию», - пишет автор петиции Барыло Роман Борисович.
Подписать петицию можно здесь.
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