Сумского студента, убившего приятеля, взяли под стражу На Сумщине взят под стражу молодой человек, который лишил жизни своего товарища, а потом еще пытался сжечь его тело.

По ходатайству Ахтырской местной прокуратуры в воскресенье, 21 апреля 2019 года, 19-летнему юноше, который подозревается в умышленном убийстве своего знакомого, решением Ахтырского горрайонного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог.

Напомним, что трагедия произошла в с. Великое Озеро Ахтырского района. В частном доме 19 апреля 2019 года женщина обнаружила труп 36-летнего родственника, о чем и сообщила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили поврежденное тело мужчины, кроме того, одежда на пострадавшем и кровать, на которой он лежал, были повреждены огнем.

Уже через несколько часов сотрудники Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры установили лицо, причастное к этому преступлению. В ходе проведенного обыска по месту его жительства обнаружено и изъято неопровержимые доказательства, в частности окровавленную одежду.

Установлено, что задержанный вместе с потерпевшим - односельчане. Их объединял своеобразный бизнес - мужчины с помощью металлоискателя отыскивали ценные металлические предметы, которые затем реализовывали и делили прибыль. Именно на этой почве между мужчинами возник конфликт.

«Поздно вечером 15 апреля 2019 года младший, который в настоящее время является студентом одного из сумских вузов и проживает в общежитии, приехал к старшему. Юноша требовал вернуть средства, который тот якобы задолжал. Старший отказался. Между мужчинами возникла ссора. Юноша, имея физическое превосходство, сначала избил товарища, а потом еще и душил его. Тело потерпевшего без признаков жизни он положил на кровать. Сначала юноша забрал с дома деньги и ценные вещи, а затем открыл газ и поджег одеяло, которым было накрыто тело, чтобы скрыть свое преступление», - рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.

Задержанный сознался в содеянном. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.