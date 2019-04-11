Исполком будет решать: возвращать ли Сумам историческое лицо Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Против застройки исторической части Сум - Театральной площади».

«Многоуровневая парковка в зеленой зоне парка имени Кожедуба, а фактически в его старой части - верхней аллее парка Лищинских, основанном в 1908 году. Такое строительство предусмотрено проектом реконструкции Театральной площади, победившем на архитектурном конкурсе. Жители близлежащих домов, архитекторы и руководство художественного музея категорически против.

Прошу поддержать петицию о сохранении исторического центра Сум: совместно выступить против застройки магазинов и многоуровневой парковки на Театральной площади, требуя реставрацию фонтанов и сохранения сквера. Верните городу историческое лицо!» - писала автор петиции Нагорная Марина Юрьевна.

Петиция набрала необходимое количество подписей буквально за считанные дни.

Ответ на электронную петицию:

«Управлением архитектуры и градостроительства, которое осуществляет полномочия по предоставлению исходных данных - градостроительных условий и ограничений для проектирования объектов строительства, по поручению первого заместителя городского головы рассмотрена ваша петиция «Против застройки исторической части Сум - Театральной площади».

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Согласно разделу 4 Положения о порядке предоставления электронных петиций и их рассмотрения органами местного самоуправления города Сумы, утвержденного решением Сумского городского совета от 25.10.2017 №2692-МР, Управлением подготовлено и визируется проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции Нагорной Марины Юрьевны «Против застройки исторической части Сум - Театральной площади» в двух редакциях.

Проект решения будет обнародован на официальном портале Сумского городского совета в установленном порядке.

Вам будет дополнительно сообщено о дате рассмотрения указанного проекта решения и приглашены на заседание исполнительного комитета Сумского городского совета электронным письмом от управления архитектуры и градостроительства».