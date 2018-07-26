В Сумах пенсионеры продолжат ездить бесплатно в коммунальном транспорте

«Установить платный проезд транспортом КП СГС «Электроавтотранс» для пенсионеров по возрасту в часы пик (с 6.45 до 9.15).
В последнее время в связи с переполнением транспорта КП СГС «Электроавтотранс» работающее население не имеет возможности им пользоваться, особенно в утренние часы. Чтобы распределить пассажиропоток, предлагается: перевозку пенсионеров по возрасту в другое время, или на платной основе. Установить льготный проезд с 00.00 до 6.45 и 9.15 до 24.00.
Это позволит пользоваться беспрепятственно транспортом в утренние часы пик (6.45-9.15)», - писал автор петиции Просяник Андрей Михайлович.
Ответ на электронную петицию сводится к следющему:
«Сумской городской совет и его исполнительный комитет, как орган исполнительной власти осуществляет свою деятельность исключительно в рамках правового поля. Вопрос отмены каких-либо льгот или их уменьшение, не подлежат решению на уровне местных органов власти».
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