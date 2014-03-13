Села Сумщини запрошують до участі у конкурсі «Неймовірні села України 2019» Село-переможець конкурсу «Неймовірні села України 2019» отримає 100 тисяч гривень на реалізацію бізнес-проекту.

Учасниками цього конкурсу можуть стати села та селища (заявки від селищ міського типу в цьому році не приймаються). Села-претенденти на участь у конкурсі мають заповнити до 5 червня 2019 року анкету села-претендента та надіслати на пошту мінімум одне фото села-претендента на конкурс у гарній якості, вказавши в темі листа назву села та область.

Село-переможець IV Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2019» отримає 100 тисяч гривень на реалізацію бізнес-проекту.

Одне з 10 сіл-півфіналістів отримає у подарунок від Посольства Королівства Нідерланди в Україні зелену алею, що дозволить селу стати ще привабливішим.

Компанія «Бейкер Тіллі Україна» надасть одному із 10 сіл-півфіналістів грошову премію на часткове покриття витрат при реалізації бізнес-проекту.

П’ятірка сіл-фіналістів конкурсу отримає річну передплату на журнал «Agroexpert».

Такий проект сприяє взаємодії дрібного і середнього бізнесу та органів місцевого самоврядування на селі для підтримки розвитку сільських територій та громад, популяризувати життя в селі, розвивати туризм.

Конкурс проходитиме за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Посольства Королівства Нідерланди в Україні, компанії «Бейкер Тіллі Україна», Освітнього проекту «Агрокебети», журналу Agroexpert.

Детально про умови конкурсу за посиланням: http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/startuet-iv-vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-ukrainy-2019/?fbclid=IwAR1LctskF0MDO5kXBdSn67tZIe7PKH5nUeN70GN6xha9vAKD8jmyEP2OSaw