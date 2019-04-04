Какие дороги государственного значения будут ремонтировать на Сумщине в 2019 году

В этом году выделено 300 млн грн для ремонта 3 объектов на дорогах государственного значения Сумщины: реконструкцию мостового перехода на автомобильной дороге Н-12 Сумы-Полтава в с. Климентово, капитального ремонта участка в 4,2 км на автодороге Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка и текучий средний ремонт участка в 8,2 км на автодороге Р-65 КПП «Николаевка» -Семеновка- Новгород-Северский – Глухов - КПП «Екатериновка».
На 25% больше средств в этом году предусмотрено из госбюджета для ремонта дорог местного значения на Сумщине....
Сообщено о подозрении директору частного предприятия, который присвоил 880 тыс. грн при ремонте дорог....
В Сумах снова пообещали достроить дорогу от Пришибской площади до ул. Прокофьева....
3 апреля начались ремонтные работы на участке дороги Шостка-Глухов, которая была построена порядка 30 лет назад и уже давно нуждалась...
Работники КП «Дорремстрой» начали ремонт дорожного полотна на Покровской площади в районе остановок у «МакДональдса»....