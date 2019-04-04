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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:091

Какие дороги государственного значения будут ремонтировать на Сумщине в 2019 году

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования государственного значения по Сумской области составляет 2086 км, в ремонте нуждаются более 90% дорог, на которых не соблюдены межремонтные сроки.

В этом году выделено 300 млн грн для ремонта 3 объектов на дорогах государственного значения Сумщины: реконструкцию мостового перехода на автомобильной дороге Н-12 Сумы-Полтава в с. Климентово, капитального ремонта участка в 4,2 км на автодороге Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка и текучий средний ремонт участка в 8,2 км на автодороге Р-65 КПП «Николаевка» -Семеновка- Новгород-Северский – Глухов - КПП «Екатериновка».

Общество Ремонт дорог
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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