Какие дороги государственного значения будут ремонтировать на Сумщине в 2019 году Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования государственного значения по Сумской области составляет 2086 км, в ремонте нуждаются более 90% дорог, на которых не соблюдены межремонтные сроки.

В этом году выделено 300 млн грн для ремонта 3 объектов на дорогах государственного значения Сумщины: реконструкцию мостового перехода на автомобильной дороге Н-12 Сумы-Полтава в с. Климентово, капитального ремонта участка в 4,2 км на автодороге Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка и текучий средний ремонт участка в 8,2 км на автодороге Р-65 КПП «Николаевка» -Семеновка- Новгород-Северский – Глухов - КПП «Екатериновка».