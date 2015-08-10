Молодь Сумщини запрошують на стажування в органах державної влади Молодь Сумщини віком від 18 до 25 років запрошують на стажування в органах державної влади у 2019 році.

Міністерство молоді та спорту України спільно з Українською академією лідерства за підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні вдруге реалізовуватимуть програму особистісного та професійного розвитку «Державотворець»

Для участі в програмі необхідно до 01 травня заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://cutt.ly/8wGol2.

Програма триватиме з 29 травня по 07 червня 2019 року та складатиметься з трьох основних складових: освітньої, інформаційної та практичної, під час якої відбудуться ознайомчі візити до органів державної влади, міжнародних організацій, засобів масової інформації, приватних компаній та громадських об’єднань.

Ця програма започаткована задля ознайомлення молоді з процесами державотворення, діяльністю органів державної влади, міжнародних організацій, засобів масової інформації, бізнесу та громадського сектору, її залучення до розроблення, ухвалення управлінських рішень.