Молодь Сумщини запрошують на стажування в органах державної влади

Міністерство молоді та спорту України спільно з Українською академією лідерства за підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні вдруге реалізовуватимуть програму особистісного та професійного розвитку «Державотворець»
Для участі в програмі необхідно до 01 травня заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://cutt.ly/8wGol2.
Програма триватиме з 29 травня по 07 червня 2019 року та складатиметься з трьох основних складових: освітньої, інформаційної та практичної, під час якої відбудуться ознайомчі візити до органів державної влади, міжнародних організацій, засобів масової інформації, приватних компаній та громадських об’єднань.
Ця програма започаткована задля ознайомлення молоді з процесами державотворення, діяльністю органів державної влади, міжнародних організацій, засобів масової інформації, бізнесу та громадського сектору, її залучення до розроблення, ухвалення управлінських рішень.
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