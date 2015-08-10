Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:11149

Молодь Сумщини запрошують на стажування в органах державної влади

Молодь Сумщини віком від 18 до 25 років запрошують на стажування в органах державної влади у 2019 році.

Міністерство молоді та спорту України спільно з Українською академією лідерства за підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні вдруге реалізовуватимуть програму особистісного та професійного розвитку «Державотворець»

Для участі в програмі необхідно до 01 травня  заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://cutt.ly/8wGol2.

Програма триватиме з 29 травня по 07 червня 2019 року та складатиметься з трьох основних складових: освітньої, інформаційної та практичної, під час якої відбудуться ознайомчі візити до органів державної влади, міжнародних організацій, засобів масової інформації, приватних компаній та громадських об’єднань.

Ця програма започаткована задля ознайомлення молоді з процесами державотворення, діяльністю органів державної влади, міжнародних організацій, засобів масової інформації, бізнесу та громадського сектору, її залучення до розроблення, ухвалення управлінських рішень.

Общество Стажировка
view counter

По тематике

25.05.2018 12:30

Сумську молодь запрошують долучитися до державотворення

Сумчан запрошують до участі у проекті «Державотворець» – стажування молоді в органах державної влади....

16.05.2018 17:54

Сумскую молодежь приглашают пройти стажировку в госорганах

С 15 по 23 июня молодежь Сумщины приглашают пройти стажировку в высших органах государственной власти нашей страны....

02.03.2017 10:03

Студентов Сумщины приглашают на стажировке в госорганы

Проект «Публичная служба: современный формат» презентовали в Сумах...

07.06.2016 10:54

В Сумском горсовете прошли стажировку 25 сумчан

6 июня состоялось торжественное подведение итогов нынешнего стажировки студентов высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации, работающей и неработающей молодежи в...

В гордепартамент инфраструктуры Сум снова назначили директора без конкурса
10.08.2015 10:06

В гордепартамент инфраструктуры Сум снова назначили директора без конкурса

С 5 августа с должности советника городского головы на должность директора департамента инфраструктуры города по переводу из исполнительного комитета Сумского...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.