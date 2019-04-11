Роменчанку развел фейковый банкир

В беседе с заявительницей правоохранители выяснили, что еще в марте на мобильный телефон женщине позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка, в котором и обслуживается. Далее неизвестный собеседник сообщил, что ее банковская карта заблокирована и для ее разблокировки необходимо провести некоторые операции. Ничего не подозревая, роменчанка согласилась. Результат таких операций она обнаружила только в апреле, когда решила проверить свой карточный счет. Он оказался совершенно пустым.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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