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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:15212

Роменчанку развел фейковый банкир

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 65-летняя местная жительница.

В беседе с заявительницей правоохранители выяснили, что еще в марте на мобильный телефон женщине позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка, в котором и обслуживается. Далее неизвестный собеседник сообщил, что ее банковская карта заблокирована и для ее разблокировки необходимо провести некоторые операции. Ничего не подозревая, роменчанка согласилась. Результат таких операций она обнаружила только в апреле, когда решила проверить свой карточный счет. Он оказался совершенно пустым.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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