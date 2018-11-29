Еще один сумской бодибилдер выиграл кубок Украины

В этот день соревновались четверо спортсменов СОФБФ с заявленных 10-ти !!!
Лучшими в своих категориях стали:
- Егоренко Алексей - 1 место (категория мужской бодибилдинг до 90 кг и абсолютное первенство в категории мужской бодибилдинг);
- Афанасьевым Ирина - 5 место, финалистка (категория фитнес-бикини до 172 см).
Напомним: в первый день у сумчан кубок и бронза.
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