Завтра у Сумах фестиваль «Писанковий всесвіт»

24 квітня в рамках Всеукраїнського етнокультурного проекту «FolkUkraine» у Сумах відбудеться фестиваль «Писанковий всесвіт».
У програмі заходу, організатором якого є відділкультури та туризму: відкриття виставки писанок, майстер-клас із писанкарства, засідання клубу писанкарів та творча зустріч із народними майстрами.
Місце проведення – Конгрес-центр СумДУ (вул. Покровська, 9/1).
Початок – 15:00.
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