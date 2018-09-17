Завтра у Сумах фестиваль «Писанковий всесвіт»

24 квітня в рамках Всеукраїнського етнокультурного проекту «FolkUkraine» у Сумах відбудеться фестиваль «Писанковий всесвіт».

У програмі заходу, організатором якого є відділкультури та туризму: відкриття виставки писанок, майстер-клас із писанкарства, засідання клубу писанкарів та творча зустріч із народними майстрами.

Місце проведення – Конгрес-центр СумДУ (вул. Покровська, 9/1).

Початок – 15:00.