Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44149

Завтра у Сумах фестиваль «Писанковий всесвіт»

24 квітня – фестиваль «Писанковий всесвіт»

24 квітня в рамках Всеукраїнського етнокультурного проекту «FolkUkraine» у Сумах відбудеться фестиваль «Писанковий всесвіт».

У програмі заходу, організатором якого є відділкультури та туризму: відкриття виставки писанок, майстер-клас із писанкарства, засідання клубу писанкарів та творча зустріч із народними майстрами.

Місце проведення – Конгрес-центр СумДУ (вул. Покровська, 9/1).

Початок – 15:00.

Досуг Пысанка Фестиваль
view counter

По тематике

У Сумах вперше пройде кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно»
05.03.2019 08:05

У Сумах вперше пройде кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно»

Завтра в Агенції промоції «Суми» стартує фестиваль «Нове українське кіно»....

В Сумах состоится открытие XV фестиваля документального кино
18.10.2018 07:56

В Сумах состоится открытие XV фестиваля документального кино

18 октября в Сумах состоится открытие XV фестиваля документального кино о правах человека DOCUDAYS UA....

В Тростянце провели «Trostober Fest»
17.10.2018 14:13

В Тростянце провели «Trostober Fest»

15 октября утром на улицах Тростянца можно было видеть больше сотни бегунов самого разного возраста - от малышей до пенсионеров....

На выходных в Сумах пройдет новый фестиваль
19.09.2018 09:16

На выходных в Сумах пройдет новый фестиваль

Сумчан и гостей города приглашают стать участниками фестиваля «Старыми улицам Нового города»....

В Сумах прошел фестиваль вареников
17.09.2018 12:52

В Сумах прошел фестиваль вареников

15 сентября в рамках проведения Межрегионального аграрного форума «Сумщина аграрная - 2018» в Сумском национальном аграрном университете прошел фестиваль вареников....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.