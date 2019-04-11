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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00228

У кого из сумчан сегодня не будет воды

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

ООО «УК «Сумитехнобудсервис» будет проводить замену труб и кранов холодной воды в квартирах домов по адресу: ул. Нижнесыроватская, 66, ул. Марко Вовчок, 11; ООО «УК «Комэнерго-Сумы» будет заменять краны холодной и горячей воды в квартире в доме по ул. Котляревского, 1/1; ООО «Форекс Плюс» будет выполнять работы по замене счетчиков холодной и горячей воды в одной из квартир в доме по адресу: ул. Ремесленная, 10; КП «Сумитеплоенергоцентраль» в квартирах дома по пр-ту М. Лушпы, 43/1 будет устанавливать счетчики холодной и горячей воды, в квартирах домов по ул. Петропавловская, 76, пр-ту М. Лушпы, 15 будет заменять краны холодной и горячей воды, в квартирах дома по пр-ту М. Лушпы, 49 будет менять трубы холодной и горячей воды.

Общество Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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