Чем дышат сумчане - состояние загрязнения атмосферного воздуха в марте Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в марте.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии.

В марте отбор проб атмосферного воздуха происходил на трех стационарных постах наблюдений за загрязнением (ПСЗ), которые расположены по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5). В течение прошлого месяца отобраны 1290 проб атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации по городу превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе по диоксиду азота в 1,8 раза, пыли в 1,7 раза и формальдегида в 1,2 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже санитарных норм.

По данным Сумского областного центра по гидрометеорологии в марте на ПСЗ № 5 среднемесячный содержание по диоксиду азота превышал уровень ПДК в 2,5 раза.

Превышение максимально разовой ПДК зафиксировано по пыли в 1,2 и 1,4 раза на ПСЗ № 5: 9 марта в 19:00 при южном направлении ветра со скоростью 3 м/с; 13 марта в 19:00 при юго-западном направлении ветра со скоростью 2 м/с; 14 марта в 19:00 при юго-восточном направлении ветра со скоростью 3 м/с; 19 марта в 19:00 при юго-западном направлении ветра со скоростью 2 м/с; 27 марта в 19:00 при штиле.

15 марта на ПСЗ №4 в 01:00, 13:00 и 19:00 зафиксировано значительное повышение максимально разовой концентрации, но ниже ПДК, по диоксиду серы при юго-восточном направлении ветра со скоростью от 3 до 6 м/с.

По сравнению с предыдущим месяцем загрязнения атмосферного воздуха города по пыли, диоксиду азота, оксиду азота, формальдегиду увеличилось, по диоксиду серы, оксиду углерода и аммиаку осталось почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в марте не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в марте по г. Сумы составлял 12-13 мкР/ч и не превышал допустимых значений.