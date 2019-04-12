В Сумах дали 7 лет за покушение на убийство К 7 годам лишения свободы осужден сумчанин за покушение на убийство товарища.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 54-летнего жителя г. Сумы, который пытался лишить жизни своего 39-летнего товарища.

Трагедия произошла 7 июля 2018 года. Пострадавший в центре города встретил своего знакомого К., находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина помог знакомому дойти до дома. Когда пьяный К. ушел в дом отдыхать, его товарищ остался во дворе. Через некоторое время К. вышел из дома. По его словам, он увидел незнакомого мужчину, который находился на территории его домовладения. К. утверждает, что не узнал своего товарища, решил, что его хотят ограбить и нанес потерпевшему три удара кухонным ножом в область туловища. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко, по приговору суда первой инстанции от 22 апреля 2019 года обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 15 / ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) УК Украины и осужден к 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.