Какой будет погода на Сумщине

Ожидается солнечная, по-летнему теплая погода, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
24-26 апреля - малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6.. + 11ºС, днем +17 .. + 22ºС.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
Погода начала новой недели на Сумщине будет формироваться под влиянием циклона, сообщает областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Ближайшие трое суток по Сумской области ожидается неустойчивая погода, кратковременные дожди, местами грозы и понижение температуры воздуха....