В Сумах снова отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 23 апреля.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по пер. Белоусовскому, 4 сегодня, 23 апреля, в 10:45 прекращено водоснабжение домов по пер. Белоусовскому, ул. Гулака-Артемовского, пер. Марии Башкирцевой.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.