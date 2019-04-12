В Сумах снова отключили воду

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по пер. Белоусовскому, 4 сегодня, 23 апреля, в 10:45 прекращено водоснабжение домов по пер. Белоусовскому, ул. Гулака-Артемовского, пер. Марии Башкирцевой.
После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 22 апреля в Сумах....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....