Ночью в Сумах пожарные тушили возгорание легкового авто 23 апреля в 1:29 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Интернационалистов в г. Сумы.

О пожаре сообщил житель одного из домов, который увидел горящий легковой автомобиль. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что машина почти полностью охвачена огнем, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом припаркованные автомобили.

В 1:50 возгорание локализовали, а в 2:04 - потратив на тушение почти 6 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.