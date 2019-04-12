Ночью в Сумах пожарные тушили возгорание легкового авто

О пожаре сообщил житель одного из домов, который увидел горящий легковой автомобиль. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что машина почти полностью охвачена огнем, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом припаркованные автомобили.
В 1:50 возгорание локализовали, а в 2:04 - потратив на тушение почти 6 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
18 апреля в 11:53 поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении одного из предприятий по ул. Харьковская в Сумах....
На Сумщине усиливает ответственность владельцев и пользователей сельхозугодий за сжигание сухой растительности....
Сегодня, 18 апреля, в 6:58 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на 1 этаже многоквартирного дома...
Патрульные полицейские и неравнодушные граждане помогли потушить автомобиль, который загорелся во время движения....
17 апреля в 13:58 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Оболонская в...