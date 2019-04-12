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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью в Сумах пожарные тушили возгорание легкового авто

23 апреля в 1:29 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Интернационалистов в г. Сумы.

0542.ua

О пожаре сообщил житель одного из домов, который увидел горящий легковой автомобиль. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что машина почти полностью охвачена огнем, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом припаркованные автомобили.

В 1:50 возгорание локализовали, а в 2:04 - потратив на тушение почти 6 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар Пожар авто
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