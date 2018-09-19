Сумчан запрошують на фестиваль «Під Покровом Тризуба»

Доїзд учасників фестивалю забезпечується за кошти управління молоді та спорту Сумської ОДА.
Це Всеукраїнський фестиваль, спрямований на вшанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України. Більше інформації в події.
Всіх бажаючих просимо заповнити ГУГЛ ФОРМУ:https://docs.google.com/…/1hD876xfaJXXlb0KsYdaTptkaS9b…/edit
Посилання на подію:https://www.facebook.com/events/2271736459737590/
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