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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:41170

Сумчан запрошують на фестиваль «Під Покровом Тризуба»

Сумський осередок Молодого Народного Руху разом з Управлінням молоді та спорту Сумської ОДА запрошують молодь відвідати фестиваль "Під Покровом Тризуба", який відбудеться 25-26 травня у м. Боярка Київської області.

Доїзд учасників фестивалю забезпечується за кошти управління молоді та спорту Сумської ОДА.

Це Всеукраїнський фестиваль, спрямований на вшанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України. Більше інформації в події.

Всіх бажаючих просимо заповнити ГУГЛ ФОРМУ:https://docs.google.com/…/1hD876xfaJXXlb0KsYdaTptkaS9b…/edit

Посилання на подію:https://www.facebook.com/events/2271736459737590/

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