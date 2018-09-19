Сумчан запрошують на фестиваль «Під Покровом Тризуба» Сумський осередок Молодого Народного Руху разом з Управлінням молоді та спорту Сумської ОДА запрошують молодь відвідати фестиваль "Під Покровом Тризуба", який відбудеться 25-26 травня у м. Боярка Київської області.

Доїзд учасників фестивалю забезпечується за кошти управління молоді та спорту Сумської ОДА. Це Всеукраїнський фестиваль, спрямований на вшанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України. Більше інформації в події. Всіх бажаючих просимо заповнити ГУГЛ ФОРМУ:https://docs.google.com/…/1hD876xfaJXXlb0KsYdaTptkaS9b…/edit Посилання на подію:https://www.facebook.com/events/2271736459737590/