На Сумщине никак не начнут судить силовиков, прессовавших майдановцев 5 лет назад

В Белопольский райсуд поступило ходатайство от одного из обвиняемых об отложении подготовительного судебного заседания из-за пребывания последнего на больничном.
Кроме этого, в подготовительное судебное заседание не явились потерпевшие и гражданские ответчики по иску потерпевшего.
Учитывая вышеизложенное, суд отложил подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинительному акту по фактам незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведения собраний и митингов в г. Сумы путем безосновательного привлечения граждан, принимавших в них участие, к уголовной ответственности и содержания их под стражей в качестве меры пресечения, а также по факту заведомо незаконного задержания, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 371, ч. 1 ст. 372, ст. 340, ч. 2 ст. 343 УК Украины, на 13:45 час 22 мая 2019 года .
Для информации: санкция ч. 3 ст. 371 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Санкция ч. 1 ст. 372 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Санкция ст. 340 УК Украины предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Санкция ч. 2 ст. 343 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет, сообщает пресс-служба суда.
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