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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55210

В Конотопе подорожала вода

22 апреля состоялось очередное заседание исполнительного комитета Конотопского городского совета.

На нем, в частности, рассмотрели вопрос о корректировке тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Замначальника управления экономики Елена Коваленко отметила, что в последний раз тарифы на водоснабжение и водоотведение пересматривались 1 октября 2018 года. С тех пор изменились несколько составляющих тарифа, среди которых: минимальная заработная плата и стоимость энергоносителей. Согласно корректировки, стоимость водоснабжения для жителей Конотопа многоэтажек составляет 10,21 грн/куб.м, для тех, кто использует внутридомовые сети – 11,32 грн/куб.м; стоимость водоотведения - 11,96 грн/куб.м и 13,25 грн/куб.м соответственно.

Экономика Водоотведение Водоснабжение Конотоп Повышение тарифов Тарифы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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