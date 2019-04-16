В Конотопе подорожала вода

На нем, в частности, рассмотрели вопрос о корректировке тарифов на водоснабжение и водоотведение.
Замначальника управления экономики Елена Коваленко отметила, что в последний раз тарифы на водоснабжение и водоотведение пересматривались 1 октября 2018 года. С тех пор изменились несколько составляющих тарифа, среди которых: минимальная заработная плата и стоимость энергоносителей. Согласно корректировки, стоимость водоснабжения для жителей Конотопа многоэтажек составляет 10,21 грн/куб.м, для тех, кто использует внутридомовые сети – 11,32 грн/куб.м; стоимость водоотведения - 11,96 грн/куб.м и 13,25 грн/куб.м соответственно.
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