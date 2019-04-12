В Сумах на ходу задымился автомобиль (видео)

Патрулируя улицу Героев Крут, возле конечной остановки общественного транспорта, экипаж патрульных остановился на красный сигнал светофора. В соседней полосе стоял автомобиль ГАЗ. Неожиданно, за считанные секунды, из-под капота легковушки повалил густой дым.
«Мы не могли тратить ни минуты, ведь рядом находилась остановка общественного транспорта, немало людей, а также довольно живой поток транспорта. Произойти могло все, что угодно, поэтому медлить было некогда», - рассказывает полицейский 4-й роты УПП в Сумской области Владимир Москаленко.
На помощь прибыли еще несколько экипажей патрульной полиции. Одни бросились ликвидировать задымление огнетушителями из своих служебных автомобилей, другие приносили воду из магазина рядом. Также стражи порядка перекрыли движение транспортных средств до полной ликвидации задымления для обеспечения безопасности других участников дорожного движения.
Благодаря слаженности и оперативности действий патрульных удалось избежать возгорания всей машины.
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