Полиция расследует обстоятельства возгорания автомобиля в Сумах

Огонь полностью уничтожил автомобиль. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч.2ст.194 УК Украины. Следственные действия продолжаются.
О том, что у дома горит автомобиль Skoda Octavia, в полицию сообщили работники ГСЧС. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что автомобиль принадлежит жителю Харькова, но находится во временном пользовании у студента одного из сумских вузов.
По данному факту уже начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Принимаются меры по установлению лиц, причастных к данному преступлению.
Полицейские обращаются к гражданам, которые владеют информацией, которая поможет следствию, сообщить об этом в Сумской отдела полиции, или на линию «102». Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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