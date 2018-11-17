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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14121

Полиция расследует обстоятельства возгорания автомобиля в Сумах

Происшествие произошло сегодня, в 1.20 ночи возле дома №61 по ул. Интернационалистов.

0542.ua

Огонь полностью уничтожил автомобиль. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч.2ст.194 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

О том, что у дома горит автомобиль Skoda Octavia, в полицию сообщили работники ГСЧС. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что автомобиль принадлежит жителю Харькова, но находится во временном пользовании у студента одного из сумских вузов.

По данному факту уже начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Принимаются меры по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

Полицейские обращаются к гражданам, которые владеют информацией, которая поможет следствию, сообщить об этом в Сумской отдела полиции, или на линию «102». Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Поджог авто
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