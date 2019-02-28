Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины Сборная команда Сумской области, сформированная областным отделением ВАК «IKA Госоку Рю Будо», успешно выступила в 16-м чемпионате Украины по фунакоши шотокан каратэ, который прошел 20-21 апреля в Черкассах.

На счету команды 5 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовых медалей.

В индивидуальных категориях ката чемпионами Украины стали воспитанники тренера Анатолия Лозового: Марина Прокопенко (женщины 19 лет и старше), Павел Оноприенко (юниоры 15-18 лет) и Станислав Чалый (юноши 13-14 лет), а также Алиса Зинутина (девочки до 10 лет, тренер Виталий Гутенко)

Призовые места в индивидуальных соревнованиях заняли Андрей Ковалев (ката), Константин Пузь (ката), Юрий Майфет (кумитэ), Анастасия Дамико (ката), Марина Прокопенко (кумитэ), Егор Давидов (кумитэ), Эмилия Руденко (кумитэ), Максим Непомнящий (ката), Андрей Москаленко (ката) и Артур Пономарев (кумитэ).

В командном кумитэ золотую медаль завоевали девочки до 10 лет (Алиса Зинутина, Эмилия Руденко и Полина Сапич), вторые места заняли команды юношей 11-12 лет (Егор Панасюра, Никита Цебинога и Игорь Побегайло), юношей 13-14 лет (Артем Козачок, Константин Пузь и Станислав Чалый) и мужчин 19 лет и старше (Юрий Майфет, Артур Пономарев и Ярослав Новиков).

Победители и призеры представляют ДЮСШ «Авангард», СумГУ, «IKA Госоку Рю Будо-Сумы» и клуб «Воин» (Конотоп). К чемпионату их готовили тренеры Анатолий Лозовой, Виталий Гутенко и Григорий Хлыстенков.

Победителей ждут новые испытания: Чемпионат Мира WUKF (Братислава, июнь), Чемпионат Европы WUKF (Оденсе, Дания, октябрь), Чемпионат Мира FSKA (Лондон, декабрь).