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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:07184

На Сумщине очередной жертвой аферистов стала 76-летняя пенсионерка

Работники полиции разыскивают неизвестного злоумышленника, который обманул пожилую женщину по известной схеме «деньги на операцию».

Как рассказала вызванным работникам полиции потерпевшая, во время разговора она была уверена, что разговаривает со своим знакомым. Тот вроде бы нуждался в немедленной операции, поэтому занимал деньги, у кого только можно. И был настолько убедителен, что она таки согласилась и отдала 10600 гривен.

Сейчас работники глуховской полиции открыли по факту мошенничества уголовное производство в соответствии с ч.1 ст. 190 УК Украины, в рамках которого устанавливают личность «знакомого» и его местонахождение.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть осмотрительными и внимательными, не доверять телефонным собеседникам, кем бы они вам не представлялись, особенно если речь идет о деньгах. Вопрос займа, предоставления денежной помощи или любые другие финансовые проблемы решайте при встрече лицом к лицу, и желательно в присутствии свидетелей или других членов семьи, к тому же, еще и документально оформляйте такие сделки. Этим вы обезопасите себя от мошенников и получите лишнюю гарантию возврата заемных средств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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