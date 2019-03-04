Внимание! Полиция Сумщины ищет без вести пропавшего (фото) Роменские полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшего Малыша Олега Васильевича, 1992 года рождения, жителя с. Поповка Роменского района, который 11 апреля ушел из дома, и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

Об исчезновении мужчины сообщила его мать, которая рассказала правоохранителям, что в день исчезновения тот выражал желание поехать в г. Киев. Из дома вышел, не имея при себе никаких вещей и без телефона.

На вид мужчине 20-25 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы светлые, короткие. На теле имеется шрам от операции. На момент исчезновения был одет в свитер черного цвета, брюки спортивные коричневого цвета, кроссовки.

Работники полиции рассчитывают на помощь неравнодушных граждан. Поэтому обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет в розыске человека, сообщить об этом в ближайшее подразделение полиции или в Роменский отдел полиции по телефонам 102, (05448) 5-26-62, 098-554-10-01, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.