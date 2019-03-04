Внимание! Полиция Сумщины ищет без вести пропавшего (фото)

Об исчезновении мужчины сообщила его мать, которая рассказала правоохранителям, что в день исчезновения тот выражал желание поехать в г. Киев. Из дома вышел, не имея при себе никаких вещей и без телефона.
На вид мужчине 20-25 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы светлые, короткие. На теле имеется шрам от операции. На момент исчезновения был одет в свитер черного цвета, брюки спортивные коричневого цвета, кроссовки.
Работники полиции рассчитывают на помощь неравнодушных граждан. Поэтому обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет в розыске человека, сообщить об этом в ближайшее подразделение полиции или в Роменский отдел полиции по телефонам 102, (05448) 5-26-62, 098-554-10-01, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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