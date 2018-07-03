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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах вода будет пахнуть хлором

В Сумах продолжаются работы по очистке, промывки и дезинфекции резервуаров чистой воды Ново-Оболонского водозабора.

Об этом сообщает КП «Горводоканал». Соответствующие работы начались сегодня и продлятся до 27 апреля.

В связи с этим вода временно может иметь запах хлора в домах района Тимирязевка, ул. Г. Кондратьева, ул. Гамалия, ул. Героев Небесной Сотни, ул. Петропавловская и прилегающих улиц.

Перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Промывка резервуаров чистой воды на водонасосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.

Общество Хлорка
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