В Сумах вода будет пахнуть хлором

Об этом сообщает КП «Горводоканал». Соответствующие работы начались сегодня и продлятся до 27 апреля.
В связи с этим вода временно может иметь запах хлора в домах района Тимирязевка, ул. Г. Кондратьева, ул. Гамалия, ул. Героев Небесной Сотни, ул. Петропавловская и прилегающих улиц.
Перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.
Промывка резервуаров чистой воды на водонасосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.
КП «Горводоканал» продолжает работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Тополянская водозабора....
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