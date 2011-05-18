На Сумщине займутся колодцами Содержание общественных шахтных колодцев в надлежащем состоянии - прямая ответственность органов власти на местах.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко по итогам аппаратного совещания дал поручение главам райгосадминистраций и рекомендовал городским головам и главам ОТГ обеспечить содержание общественных шахтных колодцев населенных пунктов в соответствии с действующими распорядительными документами.

Как доложил Николаю Клочко директор Государственного учреждения «Сумской областной лабораторный центр» Владимир Збаражский, во многих населенных пунктах области используют воду из общественных шахтных колодцев, сейчас таких 1292.

Ежегодно Центр проводит контроль качества питьевой воды в общественных шахтных колодцах. Так, в I квартале этого года из обследованных 99 общественных колодцев в 46% питьевая вода не отвечала санитарно-гигиеническим нормам (по санитарно-химическим показателям - 42,9%, бактериологическим - 14%).

Как отметил Владимир Збаражский, в каждом случае обнаружения отклонений санитарно-химических и бактериологических показателей качества воды общественных шахтных колодцев были подготовлены информационные письма с рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по улучшению качества воды. Такие письма ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» направил в территориальные органы местного самоуправления и в структурные подразделения Госпродпотребслужбы области, пишет сайт ОГА.