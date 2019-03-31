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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21203

Сумские ходоки поедут на Кубок Европы-2019

Исполнительный комитет ФЛАУ утвердил состав сборной Украины, которая 19 мая в г. Алитус (Литва) примет участие в Кубке Европы-2019 по спортивной ходьбе.

Среди спортсменов и пятеро сумчан: Олег Свистун (20 км, мужчины), Инна Кашина (20 км, женщины), Людмила Шелест (50 км, женщины), Игорь Гончаренко (10 км, юниоры), Алина Ткач (10 км, юниорки).

Также на 20-ке у мужчин посоревнуется муж Инны Кашиной Иван Лосев (Киевщина).

Спорт Легкая атлетика Спортивная ходьба
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«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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