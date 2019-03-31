Сумские ходоки поедут на Кубок Европы-2019

Среди спортсменов и пятеро сумчан: Олег Свистун (20 км, мужчины), Инна Кашина (20 км, женщины), Людмила Шелест (50 км, женщины), Игорь Гончаренко (10 км, юниоры), Алина Ткач (10 км, юниорки).
Также на 20-ке у мужчин посоревнуется муж Инны Кашиной Иван Лосев (Киевщина).
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