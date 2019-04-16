В Шостке поймали домушника Воспользовавшись почтенным возрастом владельца дома, неоднократно судимый 47-летний житель Шостки трижды его обокрал, вынеся два велосипеда и электропилу.

В полицию с заявлением о краже обратился 70-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в его домохозяйство и похитил из сарая и гаража два велосипеда и электропилу. И хотя он все время находился дома, ничего подозрительного не замечал.

Проведя ряд розыскных мероприятий, участковые офицеры полиции Шостки установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 47-летний местный житель. Мужчину разыскали и допросили.

По словам злоумышленника, похищенное имущество он успел продать, а деньги - потратить на собственные нужды.

Правоохранители установили местонахождение похищенных вещей, изъяли их и вернули владельцу. В отношении подозреваемого открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.