Юных сумчан приглашают в «Теннисную академию» 1-2 мая 2019 года будет проводиться отбор в группы для занятий по большому теннису.

Коммунальное предприятие «Муниципальный спортивный клуб «Теннисная Академия» Сумского городского совета» объявляет набор юношей и девушек в возрасте от 6 до 8 лет. Отбор будет проводиться на кортах академии в парке им. Кожедуба. Начало в 14.00.