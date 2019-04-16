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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20170

На Сумщине вор украл у односельчанина батареи

60-летний житель Путивльского района похитил несколько радиаторов отопления из дома односельчанина.

В дежурную часть Путивльского отделения полиции обратился 37-летний житель райцентра и сообщил, что из его дома в одном из сел района при неизвестных обстоятельствах исчезли три чугунные радиатора отопления.

Прибыв в село, полицейские увидели на улице и задержали мужчину, который на своем велосипеде перевозил батарею отопления, чтобы сдать ее на металлолом. Его опросили - и он рассказал, что действительно стащил батареи у своего односельчанина. Поскольку дом стоял нежилой, он сорвал навесной замок на двери хозяйственного помещения и украл три чугунные батареи на шесть секций каждая. Некоторое время держал их у себя дома, пока не пришли случайные перекупщики, которым он и сбыл два радиатора чуть более чем за тысячу гривен. Последний хотел доставить в ближайший пункт приема металлолома, однако по дороге наткнулся на полицейских, которые и помешали его планам.

Относительно мужчины следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст.185 Уголовного Кодекса Украины «Кража». Теперь ему придется не только возместить причиненный ущерб, но и предстать перед судом, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Путивльский район
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