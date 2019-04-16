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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:26108

Рятувальники закликають сумчан дотримуватись правил пожежної безпеки під час святкування Великодня

Наближається одне з найбільших релігійних свят — Світле Христове Воскресіння (Великдень). За традицією в цей день проходять урочисті релігійні заходи, в яких бере участь велика кількість людей.

Під час літургій священнослужителі та віряни використовують у приміщеннях відкритий вогонь, цей факт робить свято потенційно небезпечним з точки зору пожежної безпеки.

Шановні прихожани! Проявляйте особливу пильність та обережність при використанні свічок – тримаючи свічку в руках, слідкуйте за тим, щоб вогонь не потрапив на власні або чужі речі, які можуть миттєво спалахнути. Не залишати без нагляду церковні атрибути (лампадки та запалені свічки) після служби, які забираються додому. Це є однією з найпоширеніших причин виникнення пожеж під час святкування Великодня.

Разом з цим, напередодні свят рятувальники закликають бути вкрай обережними під час відвідування лісів, відпочинку на берегах водойм, не загашений недопалок, багаття, залишене без нагляду, можуть спричинити велику біду. Пам’ятайте, що не можна випалювати траву та інші рослинні рештки та розпалювати багаття в лісі. Категорично заборонено  спалювати сміття поблизу лісових масивів. Крім того забороняється палити, кидати у лісі, на відкритих територіях, на узбіччях автодоріг непогашені сірники та недопалки.

Общество Пасха Спасатели
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