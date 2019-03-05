Сумчан запрошують на лекцію про мистецтво

24 квітня Сумська міська галерея запрошує на чергову лекцію, яку читатиме сумський художник Михайло Юденков.
Михайло Юденков народився у 1950 році на Брянщині. У 1969 році закінчив Трубчевський політехнічний технікум. Навчався в народній ізостудії Бориса Данченка та Московському заочному університеті мистецтв.
Двічі (2010 та 2012 роки) був нагороджений грамотою Міністерства культури України «за вагомий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність». З 1975 року приймає участь в міських, всеукраїнських і міжнародних виставках та пленерах. Має дванадцять персональних виставок.
Початок о 17:30 за адресою: вул. Соборна, 27. Вхід вільний.
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