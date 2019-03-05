Сумчан запрошують на лекцію про мистецтво Цикл лекцій «Про мистецтво» у Сумах триває.

24 квітня Сумська міська галерея запрошує на чергову лекцію, яку читатиме сумський художник Михайло Юденков.

Михайло Юденков народився у 1950 році на Брянщині. У 1969 році закінчив Трубчевський політехнічний технікум. Навчався в народній ізостудії Бориса Данченка та Московському заочному університеті мистецтв.

Двічі (2010 та 2012 роки) був нагороджений грамотою Міністерства культури України «за вагомий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність». З 1975 року приймає участь в міських, всеукраїнських і міжнародних виставках та пленерах. Має дванадцять персональних виставок.

Початок о 17:30 за адресою: вул. Соборна, 27. Вхід вільний.