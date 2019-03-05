Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:37151

Сумчан запрошують на лекцію про мистецтво

Цикл лекцій «Про мистецтво» у Сумах триває.

24 квітня Сумська міська галерея запрошує на чергову лекцію, яку читатиме сумський художник Михайло Юденков.

Михайло Юденков народився у 1950 році на Брянщині. У 1969 році закінчив Трубчевський політехнічний технікум. Навчався в народній ізостудії Бориса Данченка та Московському заочному університеті мистецтв.

Двічі (2010 та 2012 роки) був нагороджений грамотою Міністерства культури України «за вагомий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність». З 1975 року приймає участь в міських, всеукраїнських і міжнародних виставках та пленерах. Має дванадцять персональних виставок.

Початок о 17:30 за адресою: вул. Соборна, 27. Вхід вільний.

Досуг Искусство Лекция
view counter

По тематике

Сумчан запрошують на історичні лекції
16.04.2019 14:51

Сумчан запрошують на історичні лекції

«Агенція промоції «Суми» спільно з КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» розпочинає цикл історико-краєзнавчих лекцій «Лабіринти Кліо: маловідомі сторінки...

Цикл лекций «Об искусстве» для сумчан продолжается
22.03.2019 11:51

Цикл лекций «Об искусстве» для сумчан продолжается

23 марта Сумская городская галерея приглашает на очередную лекцию, которую будет читать сумской художник Михаил Грудий....

Сумчан запрошують на ненудну лекцію-вікторину «Вибори: як це працює?»
20.03.2019 14:10

Сумчан запрошують на ненудну лекцію-вікторину «Вибори: як це працює?»

«Мій голос нічого не вирішує», «все куплено» і «ми нічого не змінимо»: запрошуємо разом розібратися в міфах і легендах навколо...

В Сумах пройдет лекция о Чехове (обновлено)
15.03.2019 08:07

В Сумах пройдет лекция о Чехове (обновлено)

Что мы знаем об Антоне Павловиче? Умеем ли его читать и понимать?...

Сумчан запрошують на «Мистецьку середу»
05.03.2019 17:18

Сумчан запрошують на «Мистецьку середу»

6 березня о 19:00 в Розумному Хабі (Кузнечна 2, 2 поверх) пройде зустріч з майстром фотомистецтва - Сергієм Чепульським....

Новости

В Сумах пересчитают субсидии
Сегодня 09:47
Сумской горсовет никак не может собраться на сессию (обновлено)
Сегодня 09:28
Сумские налоговики «выбили» миллион гривен неуплаченного ЕСВ
Сегодня 09:12
Сумчан запрошують на лекцію про мистецтво
Сегодня 08:37
На Сумщине очередной жертвой аферистов стала 76-летняя пенсионерка
Сегодня 08:07
Сумские лучники с медалями чемпионата Украины
Вчера 21:56
Сумские футзалисты пробились в финал
Вчера 18:59
В Сумах в деле Театральной площади суд встал на сторону исполкома
Вчера 18:01
Сумские спасатели пришли к солнечным детям
Вчера 17:50
Газ для сумчан таки подешевеет
Вчера 17:46
На Сумщине будут судить предпринимателя, из-за нарушений которого его подчиненный получил серьезную травму
Вчера 17:12
Рятувальники закликають сумчан дотримуватись правил пожежної безпеки під час святкування Великодня
Вчера 16:26
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.