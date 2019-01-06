На Сумщине будут судить предпринимателя, из-за нарушений которого его подчиненный получил серьезную травму Шосткинской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительное акт в отношении частного предпринимателя, из-за допущенных нарушений которого его подчиненный получил серьезную травму.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которое причинило вред здоровью потерпевшего) УК Украины.

Так, 14 марта 2018 года работник по уходу за животными, не отключив транспортер, начал его очищать от остатков правой ногой. При очистке поскользнулся, потерял равновесие, и его правая нога попала между скребком и «звездочкой» транспортера, в результате чего 24-летний молодой человек получил травматическую ампутацию правой стопы.

В ходе следствия установлено, что транспортер не соответствует законодательству по вопросам охраны труда и промышленной безопасности. В то же время владелец предприятия предоставил допуск пострадавшему к выполнению работ с повышенной опасностью без прохождения вступительного и первичного инструктажа, специального обучения и проверки знаний нормативно-правовых актов по охране труда.

Как сообщил первый заместитель руководителя Шосткинского местной прокуратуры Павел Моисеенко, согласно выводам экспертиз невыполнение вышеуказанных нормативно-правовых актов по охране труда директором ЧП находится в причинной связи с наступлением несчастного случая.

Справка: санкция статьи предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.