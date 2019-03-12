Сумские налоговики «выбили» миллион гривен неуплаченного ЕСВ Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области обеспечено возмещение почти 1 млн грн неуплаченного единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч.1 ст.212-1 УК Украины следователями налоговой милиции Сумщины установлено, что должностное лицо одного из предприятий пищевой промышленности области, осознавая общественно-опасный характер своих противоправных действий, умышленно не платила ЕСВ. Сумма неуплаты приблизилась к миллиону. А это - соответственно с примечанием к ст. 212-1 УК Украины является значительным размером.

Благодаря действиям налоговой милиции, под давлением неопровержимых доказательств, полученных в ходе предварительного расследования, нанесенные государству убытки, а также вред, причиненный несвоевременной уплатой ЕСВ, в общей сумме почти 1 млн грн возмещен в полном объеме.

Следователями управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области, под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области уголовное производство направлено в суд для освобождения подозреваемой от уголовной ответственности на основании ч.4 ст.212-1 УК Украины, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.