В Сумах пройдет хоккейный тур

Игры пройдут 25-27 апреля в Сумах на стадионе в детском парке «Сказка».
После двух туров снялась с розыгрыша Сборная Полтавской области. Все результаты с ее участием аннулированы.
Сейчас у МСК «Сумчанка» - 20 очков (после 5 игр), у бориспольского «Колоса» - 15 (5), у «ИФК СумДПУ» - 12 (4), у «Динамо» Сумы – 8 (5), у «СумДУ» - 5 (5).
Расписание игр
25 апреля, четверг
13.00 «ИФК СумГПУ» Сумы - МСК «Сумчанка» Сумы
15.00 ХК «Колос» Борисполь - «СумГУ» Сумы
26 апреля, пятница
13.00 «Динамо» Сумы - «ИФК СумГПУ» Сумы
15.00 ХК «Колос» Борисполь - МСК «Сумчанка» Сумы
27 апреля, суббота
10.00 «Динамо» Сумы - «СумГУ» Сумы
12.00 ХК «Колос» Борисполь - «ИФК СумГПУ» Сумы
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