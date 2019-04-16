В Сумах пройдет хоккейный тур Третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд пройдет в Сумах.

Игры пройдут 25-27 апреля в Сумах на стадионе в детском парке «Сказка».

После двух туров снялась с розыгрыша Сборная Полтавской области. Все результаты с ее участием аннулированы.

Сейчас у МСК «Сумчанка» - 20 очков (после 5 игр), у бориспольского «Колоса» - 15 (5), у «ИФК СумДПУ» - 12 (4), у «Динамо» Сумы – 8 (5), у «СумДУ» - 5 (5).

Расписание игр

25 апреля, четверг

13.00 «ИФК СумГПУ» Сумы - МСК «Сумчанка» Сумы

15.00 ХК «Колос» Борисполь - «СумГУ» Сумы

26 апреля, пятница

13.00 «Динамо» Сумы - «ИФК СумГПУ» Сумы

15.00 ХК «Колос» Борисполь - МСК «Сумчанка» Сумы

27 апреля, суббота

10.00 «Динамо» Сумы - «СумГУ» Сумы

12.00 ХК «Колос» Борисполь - «ИФК СумГПУ» Сумы