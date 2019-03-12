Газ для сумчан таки подешевеет Правительство и «Нафтогаз» согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года до 8247 грн за тыс. куб. м.

По поручению Кабинета Министров Украины (КМУ) НАК «Нафтогаз Украины» совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена).

Этот механизм предусматривает следующий подход к формированию цены, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19.10.18 №867, цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне.

Ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между «Нафтогазом» и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями «Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» будут внесены в течение мая текущего года, сообщает Департамент по коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».