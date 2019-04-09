В Сумах открылась выставка последователем Сезанна

Михаил Юденков - позиционирует себя как художник с неформальным взглядом на искусство. Его называют «мастером пейзажа», «последователем Поля Сезанна». Городской пейзаж, старинные улочки, церкви на полотнах автора узнаваемы, однако приобретают несколько необычного вида, цвета работ яркие и холодные одновременно.
Художник родился в 1950 году на Брянщине. В 1969 году окончил Трубчевский политехнический техникум. Учился в народной изостудии Бориса Данченко и Московском заочном университете искусств. Дважды (2010 и 2012 годы) был награжден грамотой Министерства культуры Украины «за весомый вклад в создании духовных ценностей и высокое профессиональное мастерство». С 1975 года принимает участие в городских, всеукраинских и международных выставках и пленэрах. Имеет двенадцать персональных выставок.
Выставка продлится до 12 мая включительно. Вход свободный.
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