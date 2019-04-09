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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах открылась выставка последователем Сезанна

23 апреля в Сумской городской галерее состоялось открытие выставки живописи Михаила Юденкова.

Михаил Юденков - позиционирует себя как художник с неформальным взглядом на искусство. Его называют «мастером пейзажа», «последователем Поля Сезанна». Городской пейзаж, старинные улочки, церкви на полотнах автора узнаваемы, однако приобретают несколько необычного вида, цвета работ яркие и холодные одновременно.

Художник родился в 1950 году на Брянщине. В 1969 году окончил Трубчевский политехнический техникум. Учился в народной изостудии Бориса Данченко и Московском заочном университете искусств. Дважды (2010 и 2012 годы) был награжден грамотой Министерства культуры Украины «за весомый вклад в создании духовных ценностей и высокое профессиональное мастерство». С 1975 года принимает участие в городских, всеукраинских и международных выставках и пленэрах. Имеет двенадцать персональных выставок.

Выставка продлится до 12 мая включительно. Вход свободный.

Досуг Выставка
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CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
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CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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