В Сумах в деле Театральной площади суд встал на сторону исполкома

Сегодня, 23 апреля, Сумской окружной административный суд рассмотрел дело по иску частной коммерческой фирмы «Сейро» к Сумскому городскому совету, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора - Сумская областная государственная администрация, ООО БКП «Архбудпроект», Сумской областной совет.
В исковых требованиях истец просил признать незаконным и отменить решение исполнительного комитета Сумского городского совета №548 от 09.10.2018 «О проведении открытого архитектурного конкурса на определение лучшего проектного предложения по комплексной реконструкции застройки и благоустройства площади Театральная в г. Сумы».
По результатам судебного рассмотрения данного дела суд отказал в удовлетворении исковых требований из-за их необоснованности.
В настоящее время решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение тридцати дней со дня составления полного решения, сообщает пресс-служба суда.
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