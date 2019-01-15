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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:01123

В Сумах в деле Театральной площади суд встал на сторону исполкома

Суд отказал в удовлетворении иска об отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета о конкурсе по реконструкции площади Театральная в г. Суммы из-за его необоснованности.

Сегодня, 23 апреля, Сумской окружной административный суд рассмотрел дело по иску частной коммерческой фирмы «Сейро» к Сумскому городскому совету, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора - Сумская областная государственная администрация, ООО БКП «Архбудпроект», Сумской областной совет.

В исковых требованиях истец просил признать незаконным и отменить решение исполнительного комитета Сумского городского совета №548 от 09.10.2018 «О проведении открытого архитектурного конкурса на определение лучшего проектного предложения по комплексной реконструкции застройки и благоустройства площади Театральная в г. Сумы».

По результатам судебного рассмотрения данного дела суд отказал в удовлетворении исковых требований из-за их необоснованности.

В настоящее время решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение тридцати дней со дня составления полного решения, сообщает пресс-служба суда.

Право Сейро Театральная площадь
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