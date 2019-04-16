Сумские футзалисты пробились в финал

Сумской «FoodCentre-СумДУ» на паркете спорткомплекса ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко принимал ивано-франковский «Ураган-КВФ».
После первого матча, который завершился победой ивано-франковцев со счетом 6:2 перед сумчанами стояла непростая задача отыграться. И они с ней справились. Сначала долго раскачивались, - первый тайм завершился со счетом 2:0, зато затем наши забили еще 4. Правда, затем пропустили два, и все шло к ничьей по сумме двух матчей, однако на последней минуте сумчане таки забили седьмой мяч и вышли в финал. Там они встретятся с победителем пары «Авангард» Краматорск – «Эпицентр К Таирова» Одесса.
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