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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:59223

Сумские футзалисты пробились в финал

Сегодня, 23 апреля, в Сумах прошел ответный полуфинал чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

Сумской «FoodCentre-СумДУ» на паркете спорткомплекса ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко принимал ивано-франковский «Ураган-КВФ».

После первого матча, который завершился победой ивано-франковцев со счетом 6:2 перед сумчанами стояла непростая задача отыграться. И они с ней справились. Сначала долго раскачивались, - первый тайм завершился со счетом 2:0, зато затем наши забили еще 4. Правда, затем пропустили два, и все шло к ничьей по сумме двух матчей, однако на последней минуте сумчане таки забили седьмой мяч и вышли в финал. Там они встретятся с победителем пары «Авангард» Краматорск – «Эпицентр К Таирова» Одесса.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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