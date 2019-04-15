Дерби Сумщины в чемпионате Украины

Действующий чемпион Украины местная «Виктория» будет принимать чемпиона области – «Альянс» из Липовой Долины.
Начало в 15:00. Вход свободный.
После 17 туров «Виктория» идет второй в группе 2 с 42 очками, у «Альянса» - на 8 очков меньше и третье место.
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