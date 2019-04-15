Дерби Сумщины в чемпионате Украины 27 апреля в Николаевке Белопольского района пройдет матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Действующий чемпион Украины местная «Виктория» будет принимать чемпиона области – «Альянс» из Липовой Долины.

Начало в 15:00. Вход свободный.

После 17 туров «Виктория» идет второй в группе 2 с 42 очками, у «Альянса» - на 8 очков меньше и третье место.