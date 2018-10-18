В Сумах соревновались акробаты

Более 200 спортсменов из Сум, Харькова, Ахтырки и Броваров прияли участие в турнире. Спортсмены соревновались в парно-групповых видах и по прыжкам на акробатической дорожке.
По количеству набранных очков первое место и чемпионский титул завоевала команда КУ КДЮСШ №2 города Сумы, 2-ое место заняла команда из Ахтырки, 3-е место разделили между собой Харьков и Бровары.
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